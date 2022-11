Spezia e Udinese non vincono più: pareggio e tutti scontenti

08-11-2022 20:39

Spezia e Udinese non escono dai rispettivi momenti difficili impattando per 1-1 nel primo anticipo della 14° giornata di Serie A. Al Picco il derby bianconero, sfida del cuore per il tecnico degli Aquilotti Luca Gotti, fino allo scorso sulla panchina dei friulani, è vissuto sul botta e risposta tra Arkadiusz Reca e Sandi Lovric, in gol nel finale di primo tempo: Spezia avanti al 33’ con un bel sinistro dell’esterno polacco, servito da Ampadu, pareggio ospite al 43’ con il serbo che spinge in rete un assist di Success al termine di una veloce ripartenza.

Lo Spezia può però recriminare per le tante occasioni sprecate poco prima del vantaggio e sull’1-0, con Nzola, Verde e una con lo stesso Ampadu (traversa). In avvio gol annullato all’Udinese dal Var per fuorigioco di Success su invito dello stesso Lovric.

Nel secondo tempo pochi scossoni: Spezia più intraprendente, Udinese sulle gambe nonostante gli ingressi in corso d’opera di Beto e Nestorovski, ma all’ultimo secondo la traversa di Walace fa imprecare Sottil, la cui squadra non vince da sei partite (cinque pareggi) e sale a 24 punti. Spezia in salvo, ma la classifica piange: quarto pareggio e soli 10 punti in classififca.