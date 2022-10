Spezia, Gotti: "Avversario di qualità, nostro approccio molle"

02-10-2022 15:41

Sconfitta netta per lo Spezia nel match dell’Olimpico dell’ottava giornata di Serie A. Ko per 4-0 in casa della Lazio di Maurizio Sarri, analizzato così da Luca Gotti: “I motivi del pesante ko sono la grande qualità dell’avversario e un approccio troppo molle dei miei ragazzi”, le sue parole dopo la partita.

“La Lazio ha avuto troppi spazi oggi. Siamo andati a prenderli un po’ troppo alti in certe situazioni, del resto se si tira la coperta da una parte e si scopre dall’altra”. Infine, su Kiwior in fascia: “L’ho fatto per cambiare solo un uomo e mantenere tutti gli altri al proprio posto”.