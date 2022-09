Spezia, Gotti: “Tre punti al momento giusto”

17-09-2022 22:38

Sorriso a trentadue denti per lo Spezia e per il suo tecnico Luca Gotti, che vince il derby ligure con la Sampdoria in rimonta (2-1 il finale ndr) e si prende tre punti fondamentali per classifica e morale.

“Il risultato è gradito ma la soddisfazione più grande è essere riusciti a rimettere in carreggiata il match prima che arrivassero i cattivi pensieri, quest’anno in casa siamo andati sotto tre volte e per tre volte l’abbiamo ribaltata, è un ottimo segnale”. “Sono tre punti preziosi che arrivano al momento giusto – aggiunge Gotti – e premiano il lavoro di squadra. Nzola man of the match? Al di là del gol ha difeso e attaccato con personalità, ha avuto un atteggiamento propositivo e mostrato grande leadership”.