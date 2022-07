19-07-2022 11:59

Uno Spezia che lavora sotto traccia per poter costruire a Luca Gotti una rosa di qualità che possa risultare competitiva nel terzo anno consecutivo in Serie A dei liguri. Dopo la chiusura di Albin Ekdal per la linea mediana gli spezzini pensano a un altro rinforzo che possa consentire il giusto apporto in zona gol da sommare a quello del reparto avanzato.

La dirigenza dello Spezia pensa a Jasmin Kurtic e Daniele Baselli come nomi caldi da inserire nello scacchiere di Luca Gotti. Lo sloveno, di proprietà del Parma, interessa soprattutto per l’ottimo fiuto del gol, ma al momento c’è in essere un prestito biennale ai greci del PAOK Salonicco e seppur al Parma piaccia Luca Vignali la trattativa è complicata ed è ancora tutta da mettere in piedi. Più facile arrivare a Baselli, svincolatosi dal Torino e reduce dall’esperienza in prestito al Cagliari: nell’ipotetico 3-5-2 di Gotti potrebbe risultare il tassello giusto. Molto è legato anche alla cessione di Giulio Maggiore, oggetto dei desideri del Torino di Ivan Juric.

