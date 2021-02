Spezia-Milan, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Spezia-Milan

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni; Estévez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Agudelo, Saponara.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

E’ tutto pronto allo stadio Alberto Picco dove lo Spezia ospita il Milan per un match valido per il ventiduesimo turno del campionato di Serie A.

Stefano Pioli si affida ad un 4-2-3-1 nel quale, davanti a Donnarumma, Dalot, Kjaer, Romagnoli ed Hernandez completano il pacchetto di difesa. Bennacer e Kessié compongono il duo di mediana mentre in avanti, a supporto dell’unica punta Ibrahimovic, agiranno Saelemaekers, Calhanoglu e Leao. Rebic nemmeno in panchina per un problema fisico accusato ieri.

Vincenzo Italiano schiera la sua compagine con il consueto 4-3-3 nel quale sono Vignali, Erlic, Ismajli e Bastoni a formare la linea difensiva davanti a Provedel.

Chiavi del centrocampo affidate a Ricci, con Estevez e Maggiore che si sistemano da interni di destra e sinistra, mentre in avanti Agudelo agisce da ‘falso nove’ in un tridente completato da Saponara e Gyasi.

