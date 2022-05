Spezia, possibile cambio di allenatore per la prossima stagione

03-05-2022 18:45

Nonostante una salvezza quasi raggiunta, Thiago Motta è tutt’altro che sicuro di conservare il proprio posto in panchina anche per la prossima stagione. Come riporta Sky Sport, infatti, la dirigenza degli Aquilotti starebbe pensando a un cambio di rotta in vista della terza stagione consecutiva in Serie A.

Al momento, i due nomi in pole position per arrivare in Liguria sono quelli di due ex campioni del mondo, Filippo Inzaghi (ex Brescia) e Andrea Pirlo (ex Juventus, con la quale ha conquistato Supercoppa Italiana e Coppa Italia lo scorso anno).

