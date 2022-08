Spezia, Provedel: "Voglio andare via, da un mese mi dicono 'domani'"

02-08-2022 13:06

Ivan Provedel alla Lazio. Un trasferimento che sembra scritto da qualche giorno ma che non si è ancora verificato. Il portiere vuole trasferirsi in biancoceleste, però lo Spezia non lo libera fino a che non troverà il suo sostituto, che dovrebbe essere Bartlomiej Dragowski ormai in uscita dalla Fiorentina.

Provedel si è sfogato in un’intervista a Il Messaggero: “Voglio andare via, da un mese mi dicono ‘domani’. Ho chiamato Pecini al telefono e gli ho ribadito la mia volontà di andare via, la Lazio è la mia grande occasione. Non so quando, spero presto, ma voglio raggiungere Sarri“.