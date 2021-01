Spezia, Ricci ed Acampora positivi al Coronavirus

Inizia il 2021 e riparte la conta dei contagiati da Coronavirus in Serie A. Se negli ultimi giorni del 2020 anche gli ultimi contagiati erano guariti e nuovamente a disposizione per le prime gare della seconda parte di stagione, il nuovo giro di tamponi riporta il Covid in Serie A, precisamente nello Spezia.

Il club ligure ha infatti evidenziato come due giocatori siano risultati positivi al tampone, impossibilitati così a scendere in campo nella prima gara del 2021, che vedrà la squadra di Italiano affrontare il Verona.

Si tratta di Gennaro Acampora e Matteo Ricci.

Questo il comunicato del club: “Sono risultati positivi al tampone naso-faringeo molecolare effettuato nella giornata di ieri. Attualmente asintomatici, i due calciatori hanno iniziato la quarantena. Come da protocollo, nella giornata di domani, il resto del gruppo effettuerà i consueti esami anti Covid-19 in vista della gara di domenica contro l’Hellas Verona”.

