Spezia, Semplici: "Punto importante, potevamo vincere"

Il tecnico dei liguri ha commentato il pareggio ottenuto in casa della Fiorentina, dove si poteva anche fare di più.

08-04-2023 17:37

Per lo Spezia è arrivato un punto importante al Franchi in casa della Fiorentina. 1-1 nel match del 29° turno di Serie A fra le due formazioni, con i liguri sempre quartultimi, ora a quota 25 e per il momento a +6 sul Verona. Leonardo Semplici ha commentato così a Dazn: “Il punto è importante, contro una squadra in grande forma che veniva da nove vittorie. Ci permette di guardare avanti con fiducia”.

“Questi ragazzi hanno fatto molto bene il primo tempo e hanno subito nel secondo, ma soffrendo da squadra e lottando fino in fondo”, ha aggiunto Semplici. Sette punti nelle ultime sei partite per lo Spezia: “Questa è la mentalità che voglio trasmettere ai ragazzi. Abbiamo dimostrato qualità. C’è grande fiducia nel gruppo, sta mettendo mentalità e alla fine potevamo portare a casa i tre punti“.