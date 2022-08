30-08-2022 10:04

Ultimi giorni di mercato in assoluto fermento in casa Spezia. I liguri hanno bisogno sia di sfoltire la rosa che di portare a segno una serie di colpi mirati per rafforzare la rosa di Luca Gotti e oltre ai ben noti Ampadu e Azzi vanno avanti altre trattative di assoluto spessore. Tra tutte lo Spezia si è concentrato su un vecchio obiettivo del Milan e la chiusura può essere imminente.

Jean Onana può sbarcare in Italia, ma non a Milano: lo Spezia è infatti vicino alla conclusione dell’affare con il Bordeaux, da cui si aspetta l’ultimo via libera. I liguri stanno cercando un sostituto di Maggiore a centrocampo e sono disposti a una spesa pesante (si parla di 5 milioni di euro) per rafforzare un reparto che senza il nuovo acquisto della Salernitana ha perso molto. Molto dipende anche dalle cessioni dello Spezia, tra tutte quella di Antiste, che porterebbe nelle casse spezzine un buon tesoretto da poter investire nell’immediato. Giorni caldi e ore che possono diventare decisive per Jean Onana.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE