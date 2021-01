Spezia-Verona, le formazioni ufficiali: Kalinic torna e gioca

La notizia più importante è il rientro in campo di Nikola Kalinic, che torna a giocare a più di un mese dall’infortunio rimediato contro il Sassuolo il 22 novembre: Juric gli consegna immediatamente una maglia da titolare. Alle sue spalle anche Barak, di rientro dalla squalifica.

Nello Spezia c’è Agudelo, riproposto da Italiano nel tridente al posto di Farias. In mezzo al campo ecco l’ex nerazzurro Agoume, titolare al posto di Ricci, positivo al Covid. A sinistra gioca invece Marchizza per Bastoni, pure lui out causa Coronavirus.

Le formazioni ufficiali di Spezia-Verona:

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Chabot, Erlic, Marchizza; Estevez, Agoume, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi. All. Italiano.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Dimarco; Faraoni, Veloso, Tameze, Lazovic; Zaccagni, Barak; Kalinic. All. Juric.

OMNISPORT | 03-01-2021 14:41