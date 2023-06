Spezia-Verona, Semplici: "Chiediamo scusa ai tifosi". Zaffaroni: "Ci abbiamo sempre creduto"

Le dichiarazioni dei due tecnici al termine di Spezia-Verona

12-06-2023 00:01

Il Verona ha battuto per 3-1 lo Spezia e si è guadagnato la conferma in Serie A per la prossima stagione, con i liguri che dovranno ripartire dalla Serie B.

L’allenatore del Verona, Zaffaroni commenta così il successo contro lo Spezia: “È la grande forza che ha avuto questo gruppo, ci sono stati momenti in cui non ci credeva più nessuno e invece questo gruppo ci ha sempre creduto. Le facce dei ragazzi, di tutti, erano sempre puntate sul fatto che potessimo farcela. Hanno avuto grande forza d’animo, forza di avere pazienza, costanza, perseveranza, non hanno mollato mai. Queste cose ci hanno portato a fare questa grande rimonta. Ho avuto l’impressione che la squadra fosse in partita, che avesse interpretato benissimo quanto preparato. Ha avuto coraggio di affrontare questa gara, abbiamo preso lo Spezia alto, gli abbiamo impedito di giocare accettando duelli dietro con giocatori come Nzola, che negli spazi può essere importantissimo. Possiamo contare su difensori che reggono su questi livelli, Hien è stato eccezionale, Montipò è stato protagonista quando siamo rimasti in 10. Ha fatto una grande prestazione, tutti hanno fatto bene. Nel finale, quando c’era da soffrire abbiamo sofferto e abbiamo interpretato bene la gara”.

Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, commenta così la sconfitta: “Posso guardare le mie 15 partite e credo che oggi sia stato lo specchio di quelle. Creare tante occasioni e non realizzarle come nel secondo tempo la dice tutta sulla nostra stagione. Spiace, c’è tanta amarezza e chiediamo scusa alla nostra gente. L’episodio chiave è stato il rigore, potevo accorciare e avevamo il tempo per cercare il pareggio. Così non è stato. Sono amareggiato. La squadra poteva fare di più nelle 15 partite dove sono stato. Abbiamo fatto delle buone prestazioni tranne col Torino. E’ inutile accampare scusanti. Uno spareggio così non accadeva da tanti anni, il regolamento è questo e c’è poco da dire. C’è tanta amarezza da parte mia in primis, di tutti i ragazzi e la società aver dato un dispiacere a i nostri tifosi”.