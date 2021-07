Spinazzola, è tempo di relax: "Felice, ma stanchissimo"

Felice alla meta. Ma anche fisicamente a pezzi. E non solo per l’infortunio.

Leonardo Spinazzola verrà ricordato come il giocatore simbolo del trionfo dell’Italia a Euro 2020. Miglior giocatore fino al drammatico infortunio contro il Belgio, l’esterno della Roma ha scelto di restare vicino ai compagni anche nelle ultime e decisive partite, nonostante le stampelle per la rottura del tendine d’Achille, partecipando anche ai lunghi festeggiamenti seguiti al trionfo contro l’Inghilterra.

Così mentre per gli amici è tempo di vacanza dopo l’impresa, l’ex juventino dovrà ovviamente fermarsi nella Capitale.

Ora che i riflettori si sono spenti per il fluidificante umbro inizierà il lungo e sofferto percorso verso il ritorno in campo. Prima, però, urge relax dopo le fatiche degli ultimi giorni, come ammesso dallo stesso Spinazzola in un’intervista a ‘Il Messaggero’:

“Sono distrutto e la gamba non c’entra. Sono state ore pesantissime, con tante emozioni, ma anche tanta fatica. Sempre con le stampelle, non so di quanti giorni ho bisogno per riprendermi. Non esco di casa, penso solo a riposarmi. Ma quel viaggio a Londra ed i festeggiamenti al Quirinale non potevo perdermeli”.

Poi la rivendicazione dei meriti propri e dei compagni: “Sin da Coverciano ero sicuro saremmo arrivati in fondo. So come abbiamo lavorato, in ritiro e anche prima. La Nostra nazionale ha giocato meglio delle altre dall’inizio del torneo. È stato un successo meritato, lo hanno riconosciuto pure gli avversari”.

Infine l’elogio al ct: “Mancini è quello che avete visto nelle foto con me e non solo. È riuscito a rendere partecipi tutti, mostrando grande affetto e condivisione anche con chi ha dovuto lasciare il ritiro”.



