Spinazzola: "La Roma può alzare il suo livello, Dybala ci aiuterà a farlo"

Ha sete di riscatto e di nuovi importanti obiettivi Leonardo Spinazzola, intervistato dai colleghi della Gazzetta dello Sport. Il titolare della fascia sinistra della Roma di José Mourinho è convinto che i giallorossi possano disputare un campionato convincente a tal punto da ritornare tra le prime 4.

“Una qualificazione alla prossima Champions? Possiamo alzare l’asticella e ci riusciremo. Il gruppo lavora con il mister già da un anno, in più sono arrivati tanti nuovi innesti di qualità a rendere più profonda la rosa. Con una stagione così compressa è quello che serve, altrimenti qualcosa lasci inevitabilmente per strada”.

Poi, un commento sull’ex compagno alla Juve: “Dybala lo conosco bene, è un giocatore incredibile: può segnare o fare la giocata risolutrice in qualsiasi momento del match. Uno di quei pochi calciatori in grado di farti vincere le partite. Una grande persona, un ragazzo gentile, tranquillo, che si applica sempre con professionalità massima”.

Infine, Spinazzola ha parlato del suo rapporto con José Mourinho: “L’anno scorso mi ha dato una grande mano, mi dava forza e tranquillità per tornare nella migliore condizione fisica, restando forte anche mentalmente. Scherza in campo, ma vuole che si lavori sodo. Se gli dai questo, in cambio ti dà tanto. È una persona trasparente e diretta. E se non hai queste doti non puoi allenare squadre come Real Madrid o Chelsea, con i migliori giocatori del mondo. E soprattutto non puoi vincere ovunque”.