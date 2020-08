Spinelli: "Ho finito con il Livorno"

“Noi abbiamo finito con il Livorno, venerdì chiudiamo. Si stanno parlando le banche e venerdì finalmente abbiamo concluso”: sono le parole all’Ansa del presidente del Livorno Aldo Spinelli, che ha annunciato la fine del suo lungo ciclo da proprietario dei labronici.

Il club toscano nei prossimi giorni potrebbe essere rilevato da un gruppo di imprenditori del Veneto: si conclude così la storia di Spinelli, durata 21 anni e conclusa con l’amara retrocessione in Serie C. Tra le vette raggiunte, l’ottavo e il sesto posto in Serie A nel 2005 e nel 2006, con la partecipazione alla Coppa Uefa nella stagione successiva.

OMNISPORT | 26-08-2020 16:00