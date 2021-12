Sport e Pandemia: cosa cambia (di nuovo) con le norme che ci saranno dal 10 gennaio

26-12-2021 22:00

Il 23 dicembre 2021 è stato emanato il Decreto Festività, che diventerà ufficiale il 10 gennaio. Questo ultimo provvedimento del Governo per contenere l’epidemia di Covid-19 che sta tornando a spaventare il nostro paese e l’Europa intera presenta in se tantissime novità per lo sport, con nuovi divieti di accesso alle strutture e nuove regole da seguire per continuare ad allenarsi e divertirsi in tutta sicurezza.

Il Super Green Pass (o green passi rafforzato), in vigore proprio dal 10 gennaio sarà obbligatorio per molte attività sportive. Tra queste anche la frequentazione di piscine, palestre, centri sportivi e spogliatoi. Saranno esenti da questo provvedimento solo minori di 12 anni e i soggetti esentati dalla campagna vaccinale.

Di fatto, questa nuova norma non renderà più possibile ai non vaccinati accedere alle strutture sopra citate così come giocare, per esempio, a calcetto, anche a coloro i quali avessero un test negativo (cosa che era consentita invece fino ad adesso).

Per gli impianti sciistici invece cambia qualcosa solamente in base al diverso colore delle regioni. Infatti, si potrà accedere agli impianti anche col solito green pass che abbiamo usato fino a ora (quindi anche un test effettuato non oltre le 72 ore precedenti). Attenzione però alle zone delle varie regioni. Negli impianti e comprensori sciistici si potranno acquistare due tipi di skipass: il primo è quello che consente a l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; il secondo per uso esclusivo di impianti di risalita diversi da funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento.

Nello specifico, il primo tipo è acquistabile da chiunque in zona bianca o gialla, mentre se la regione dovesse passare in zona arancione sarà possibile solo ai possessori di Super Green Pass.

