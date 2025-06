Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 14 giugno 2025

Tanta programmazione sportiva oggi sulle principali emittenti con partite di calcio, tennis, basket e molto altro.

Oggi gli appassionati di sport possono godersi una vasta offerta di eventi in diretta su vari canali televisivi italiani. La giornata sportiva spazia dal basket con la partita di Serie A Virtus Bologna-Brescia, fino al calcio con il Mondiale per club Usa 2025 e gli Europei U21. Per gli amanti del tennis, diverse semifinali dei tornei ATP e WTA a S’hertogenbosch e Stoccarda offrono emozioni importanti, tutte in pay tv. Gli appassionati di motociclismo non potranno perdersi il GP Emilia Romagna, valido per la Superbike, trasmesso su più canali tra cui Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1 e TV8. Il ciclismo propone la 7a tappa del Giro del Delfinato con copertura anche in chiaro su Rai Sport ed Eurosport 2, insieme alla Dwars door het Hageland. Il rugby propone la sfida Super Rugby Chiefs-Brumbies, visibile su Sky Sport Arena e Sky Sport 1. Infine, l’atletica leggera con i Campionati Italiani Società in diretta su Rai Sport completa il ricco palinsesto sportivo. Questa giornata conferma la grande varietà di discipline e competizioni seguite dal pubblico italiano.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

16:35 Campionati Italiani Società Brescia 2025: Finali A Oro. 1a giornata (Rai Sport)

Basket

20:30 Serie A: Virtus Bologna-Brescia (Dazn – pay)

Calcio

02:00 Mondiale per club Usa 2025: Al Ahly-Inter Miami (Dazn – pay)

Ciclismo

14:35 Giro del Delfinato: Grand-Algueblanche – Valmeinier 1800 (132,1 km) (7a tappa) (Eurosport 2)

Motociclismo

14:00 Superbike: GP Emilia Romagna, Misano World Circuit Marco Simoncelli (Sky Sport MotoGP – pay)

Rugby

09:05 Super Rugby: Chiefs-Brumbies (Sky Sport Arena – pay)

Tennis

09:00 WTA 250 S’hertogenbosch: 1a Semifinale (Sky Sport Tennis – pay)

