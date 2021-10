"Sportivi si rinasce!": campagna di Stato per rilanciare lo sport

26-10-2021 17:53

“Sportivi si rinasce!”, uno slogan forte e deciso quello scelto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, per la campagna di comunicazione a supporto del settore sport dopo il lungo periodo di lockdown e crisi pandemica.

L’obiettivo prioritario della campagna è quello di accompagnare il settore sportivo verso una ripresa che parta da un riconoscimento del ruolo centrale dell’attività sportiva e motoria per la salute dei cittadini e ripristini un clima di fiducia da parte dei fruitori degli impianti sportivi. E per dare più forza e vigore al messaggio due testimonial di eccezione che hanno contribuito a fare grande l’Italia sportiva nelle recenti Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo: Vito Dell’Aquila, medaglia d’oro di taekwondo alle Olimpiadi, e Carlotta Gilli, medaglia d’oro di nuoto alle Paralimpiadi.

Due volti puliti e vincenti dello sport azzurro scelti non a caso, ma per creare un continuum evocativo con la straordinaria estate italiana che tra calcio, olimpiadi, tennis, pallavolo e sport paralimpici ha regalato grandi soddisfazioni ed enormi emozioni agli italiani: proprio quelle emozioni che questo spot vuole andare a toccare.

Il messaggio della campagna è chiaro: “Lo sport è indispensabile alla salute dell’individuo e della collettività e praticandolo si attiva un virtuosismo che coinvolge il singolo e la società intera”. Così lo riassume molto efficacemente Alfredo Visca fondatore e direttore commerciale dell’agenzia Made in Genesi, che ha realizzato tutta la campagna “Sportivi si rinasce!”. L’idea di base è tesa a evidenziare la natura sportiva dell’uomo e la sua innata attitudine a praticare sport per vivere meglio. “Lo sport” conclude Pietro Causati fondatore e project manager dell’agenzia Made in Genesi “è rappresentato come un istinto irrefrenabile, necessario e comune a tutti”.

La campagna di comunicazione istituzionale “Sportivi si rinasce!” è stata realizzata da Made in Genesi, agenzia pubblicitaria di Roma e Milano, e Piuma Film, casa di produzione video indoor. La realizzazione dello spot TV, con la scrittura del soggetto e la regia affidate ai due registi cinematografici Alessandro d’Ambrosi e Santa de Santis, ha fornito le linee guida comunicative e narrative che sono state utilizzate per realizzare la versione radio, quattro pillole video e i visual di campagna per i social del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

VIRGILIO SPORT