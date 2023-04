Sprint race, Bezzecchi: "Domani la botta si farà sentire"

Il pilota della VR46: "Il via non è stato male, ho avuto qualche contatto, ma alla fine abbiamo rimediato la Top10 e un punto".

29-04-2023 18:50

Sprint race complicata per Bezzecchi, arrivato nono al traguardo. Queste le parole del pilota azzurro: “L’incidente al primo via non ci voleva, è stata una brutta caduta, ho battuto molto forte il lato sinistro. Nulla di grave anche se domani la botta si farà sentire di più”.

“Sono riuscito a ripartire con la seconda moto – continua Bezzecchi -, ma non avevo più gomme nuove. Ho girato con pneumatici che avevano già la distanza di gara e nel finale non ero così veloce. Il passo è stato buono, di questo sono contento. Il via non è stato male, ho avuto qualche contatto, ma alla fine abbiamo rimediato la Top10 e un punto. Rimaniamo concentrati per la gara di domani”.