Sprofondo Cremonese: peggior neopromossa degli ultimi 20 anni

23-01-2023 21:53

La Cremonese entra nella storia del calcio italiano, ma dalla parte sbagliata. Tornata in Serie A la scorsa primavera dopo 26 anni di assenza, la formazione grigiorossa non è riuscita a vincere neppure in casa del Bologna nell’ultima partita del girone d’andata.

Quella grigiorossi è quindi diventata la prima neopromossa a non vincere una partita nel corso del girone d’andata dopo l’Ancona 2003-’04, nell’anno del ritorno della Serie A a 20 squadre: peggiorato quanto fatto dal Benevento, che da matricola nella stagione 2017-’18 impiegò proprio 19 partite per vincere la prima gara in campionato, 1-0 contr il Chievo, anche se in quel campionato prima di centrare il primo successo i giallorossi raccolsero appena un punto, alla 15ª giornata contro il Milan grazie al gol del portiere Brignoli, contro gli 8 della Cremonese attuale.

A frenare la formazione di Ballardini al Dall’Ara è stata l’autorete di Vlad Chiriches: il centrale rumeno, che si è quindi rovinato la 100ª partita in Serie A, è diventato l’unico giocatore a realizzare due autoreti nelle ultime tre stagioni, considerando quella con la maglia del Sassuolo contro l’Inter nel novembre 2020.