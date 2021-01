Spunta possibile stangata su Ibra, il web si ribella

Per il Giudice Sportivo la vicenda è chiusa; il referto arbitrale di Valeri non lasciava adito a dubbi, Lukaku ed Ibrahimovic sono stati squalificati per un turno solo perché il primo era diffidato e il secondo ha rimediato due cartellini gialli nel derby di coppa Italia ma potrebbe non finire qui la querelle sulla lite a suon di parolacce ed offese tra i due bomber di Inter e Milan.

La Figc indaga, Ibra rischia anche 10 turni

Come si legge su La Stampa, infatti, la Figc sta indagando su quanto è stato detto in campo e a rischiare di più è Ibrahimovic perché la sua frase dispregiativa sui riti vodoo rivolta a un atleta di origini africane potrebbe integrare un comportamento discriminatorio punito con una squalifica di almeno 10 giornate o a tempo.

I tifosi indignati sui social

Scattano le reazioni su twitter, i tifosi del Milan non ci stanno: “Mentre ti sparo in testa si può dire?” o anche: “Quindi passa il messaggio che minacciare di sparare in testa a qualcuno e meno grave di un rito vooduu?”, oppure: “Radiamolo a vita, facciamo prima no?” e infine:”10 giornate? Vorrebbe dire falsare il campionato”.

