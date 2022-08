Squadra vincente non si cambia: Ganna rinnova con la Ineos-Grenadiers

03-08-2022 14:30

Filippo Ganna non cambia colori e anzi, rinsalda con ancor più forza il proprio rapporto con la Ineos-Grenadiers.

Con la formazione britannica infatti il due volte campione del mondo a cronometro ha siglato oggi un’estensione quinquennale fino al 2027, un arco di tempo in cui il verbanese, col supporto dello staff inglese, spera di poter sommare nuovi successi di peso.

“È emozionante far parte di questo team, non solo per il modo in cui ci approcciamo agli obiettivi e per la quantità di impegno che viene dedicato allo sviluppo e alle attrezzature” ha dichiarato Ganna dopo la firma.

“Alla Ineos tutto si basa sull’obiettivo di farci andare più veloci. Quando c’è così tanta dedizione da parte di tutti, intorno a te, ti viene solo voglia di andare là fuori e dare il massimo. C’è ancora molto su cui concentrarsi per il resto di questa stagione e per il prossimo anno e avere un tale livello di supporto è davvero importante”.

Col sostegno e le conoscenze della Ineos, Ganna quindi potrà approcciare nel migliore dei modi le Olimpiadi di Parigi 2024 e continuare la propria crescita su strada mettendo nel mirino le classiche di un giorno a lui più congeniali.