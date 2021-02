Squalificati Coppa Italia: Sanchez e Vidal saltano Juve-Inter

Chiusa l’andata delle due semifinali, il Giudice Sportivo ha reso noto il quadro dei giocatori squalificati in Coppa Italia e quindi non utilizzabili nei match di ritorno Atalanta-Napoli e Juventus-Inter.

Tre stop per un turno, tutti arrivati in seguito all’ammonizione in stato di diffida: Cristian Romero, Alexis Sanchez e Arturo Vidal.

Il difensore argentino, in campo a Napoli dopo la falsa positività al Covid-19, non potrà esserci al ‘Gewiss Stadium’ così come i due cileni dell’Inter non saranno a disposizione di Conte per la sfida in programma all’Allianz Stadium martedì sera.

Nessuna squalifica invece per Gigi Buffon, che secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ rischierebbe un altro deferimento a causa di un’espressione blasfema pronunciata dopo il goal di Lautaro Martinez ma sfuggita all’arbitro.

Lunghissima la lista dei diffidati che, in caso di ammonizione, salterebbero la finalissima: Ilicic e Malinovskyi per l’Atalanta; Koulibaly, Lozano e Mario Rui per il Napoli; Brozovic, Eriksen, Ranocchia, Skriniar e Young per l’Inter; Alex Sandro, Arthur, Bentancur, Bernardeschi, Chiesa, Cristiano Ronaldo, De Ligt, Demiral, Morata e Rabiot per la Juventus.

Ricordiamo che per essere squalificati in Coppa Italia bastano due ammonizioni, regolamento che non ricalca quello utilizzato, per esempio, in Serie A.

