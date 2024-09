SS Lazio, fuori l'Olimpico i tifosi biancocelesti si dividono sul costo dei biglietti

Una curva a 40 euro e le parole di Lotito fuori il senato, spaccano a metà il tifo

Il caro biglietti ha acceso i riflettori sul rapporto, già incrinato, tra i tifosi biancocelesti e il patron Claudio Lotito. Una polemica esplosa quando la SS Lazio ha reso noto i prezzi dei biglietti – 40 euro per un settore popolare come le curve – per la partita casalinga contro l’Hellas Verona di questa sera. Un fatto che ha scatenato l’ira dei tifosi e che ha portato a circa 5mila tagliandi venduti, pochi a confronto con lo scorso anno. Nonostante tutto, fuori l’Olimpico i tifosi biancocelesti si dividono tra chi dà ragione al Senatore e chi no. “E’ una vergona. Bisogna pensare alle famiglie”, tuonano alcuni. “40 euro è tanto, 25 andava bene, sono venuto oggi e non verrò più”, sottolinea con un tifoso arrivato a Roma dalla Toscana. Ma c’è anche chi a 80 anni prende il pullman da Milano per vedere la Lazio. “Fosse per me abbasserei ancora di più i prezzi dell’abbonamento e alzerei a 60 euro quello del biglietto della curva – dice l’uomo -. I laziali amano lamentarsi e basta”