SS Lazio, Lotito: "124 anni di grande storia, mio ruolo quello di averla salvata dal fallimento"

"Un plauso ai tifosi che hanno contribuito al sostentamento durante periodo buio"

09-01-2024 21:57

“Felipe Anderson è un grande giocatore e professionista, ma quello che conta è la storia del club che dà ai calciatori la possibilità di esprimersi. Si vince tutti insieme e per cui non va mortificato il lavoro di nessuno. Immobile è la storia della Lazio ed è un punto di riferimento. Continuerà a farla anche per il futuro e non a caso è il nostro capitano”. Così il patron della SS Lazio, Claudio Lotito, a margine dell’iniziativa organizzata in Regione per celebrare i 124 anni della società. “Io non ho nessun ruolo all’interno dei 124 anni di storia della società, al massimo ho preservato questa scongiurando un fallimento – ha continuato -. Va un plauso e un merito a tutti quelli che in questi anni, tra cui i tifosi, hanno contribuito nei momenti di difficoltà al sostentamento della società”