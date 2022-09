Stadio San Siro: per i club non è ristrutturabile

17-09-2022 08:50

Il dibattito pubblico su San Siro. Ecco perché non è ristrutturabile”. Apre così l’edizione odierna di Tuttosport sul nuovo stadio di Inter e Milan. Secondo il quotidiano sportivo, sono previsti dieci dibattiti pubblici per discutere della questione con la collettività. Si tratta di una soluzione del tutto nuova perchè non era mai stato utilizzato per uno Stadio in Italia prima d’ora. “I club sono convinti di avere già spiegato perché non è ristrutturabile San Siro: il primo anello compirà un secolo nel 2026, troppo per ipotizzare l’ampliamento delle aree ospitalità indispensabili per aumentare i ricavi”, scrive la pubblicazione torinese.