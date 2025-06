Stalking e lesioni alla ex, Enrico Varriale condannato a 10 mesi: dovrà seguire percorso di recupero

Il giudice monocratico del Tribunale di Roma ha emesso il verdetto: l'ex vicedirettore di Rai Sport dovrà anche risarcire i danni e pagare le spese processuali.

Brutte notizie per Enrico Varriale. Il giornalista sportivo è stato condannato a dieci mesi dal tribunale di Roma per atti persecutori e lesioni nei confronti della sua ex. Lo ha deciso il giudice monocratico del Tribunale di Roma, che ha disposto nei suoi confronti anche il risarcimento del danno alla vittima e il pagamento delle spese processuali. Per Varriale, una volta che la sentenza diventerà definitiva, è stata disposta la partecipazione a un percorso di recupero presso enti o associazioni rivolti a “uomini maltrattanti”.

Condannato Enrico Varriale, il legale: “Proporrò appello”

Varriale era stato denunciato per stalking e violenze, finendo a processo. Nei suoi confronti il pm aveva chiesto una condanna a due anni, il giudice ha optato per una pena inferiore alla metà della richiesta. Incredulo, in ogni caso, l’avvocato Fabio Lattanzi, legale dell’ex vicedirettore di Rai Sport. “La giustizia continua a stupirmi”, le sue parole riportate dall’Ansa. “Non avrei mai creduto che si potesse condannare per stalking una persona la cui unica colpa è avere mandato decine di messaggi alla ex compagna, al fine di incontrarla per chiarire e chiederle scusa. Leggerò le motivazioni e sicuramente proporrò appello”.

“Violato il diritto della donna alla libertà e alla sicurezza”

Soddisfazione, invece, da parte di Elisa Ercoli, presidente di “Differenza Donna”, l’associazione che ha assistito la parte civile nel processo. “Il Tribunale ha riconosciuto come l’imputato abbia reiteratamente violato il diritto della donna alla libertà e alla sicurezza, ignorando i suoi no, la sua paura, la sua volontà di chiudere la relazione e di non avere più con lui alcun rapporto. La nostra assistita ha dovuto cambiare le proprie abitudini di vita, si è rivolta a un centro antiviolenza per ricevere supporto psicologico, ha vissuto nel terrore quotidiano di essere seguita, aggredita, annientata”.

Varriale denunciato da un’altra donna: altro processo

Nel corso del processo la donna ha raccontato di aver subito, tra le altre cose, uno schiaffo che l’ha fatta cadere a terra, di essere stata chiusa a chiave in stanza, di essere stata oggetto di minacce telefoniche e di aver iniziato a soffrire di attacchi di panico. Enrico Varriale, peraltro, è a processo anche per un altro episodio, essendo stato denunciato da una seconda donna con la quale aveva intrapreso una relazione.