Stankovic: “Aspettavo questa gioia da tanto tempo”

Il tecnico della Sampdoria esalta la vittoria contro il Verona: “Questo successo porta sicuramente serenità”

19-03-2023 15:21

Finalmente la Sampdoria è tornata a vincere. Questo il pensiero di Dejan Stankovic dopo il 3-1 al Verona: “Aspettavo quella corsa sotto la curva da mesi. Dopo una sofferenza del secondo tempo dove abbiamo gestito male. Lo so. Avevamo qualcosa da perdere importante ma abbiamo combattuto e quel gol del 3-1 è stata una bellissima gioia e un’esplosione di emozioni che aspettavo da mesi”. Ammette: “Primo tempo di grande qualità e forse il peggiore secondo tempo della mia gestione. Mi piace vincere giocando e anche soffrendo”.

Sui singoli: “Nuytinck mostruoso come tutti. Gabbiadini ha ritrovato il tiro, il passaggio e la protezione di palle”. La vittoria porta “un po’ di serenità, tenere il morale alto e continuare a lavorare. Loro lavorano da dio. Noi stiamo lottando per sopravvivere e purtroppo il momento è difficile, ma almeno in campo c’è gioia. Lavoriamo, ridiamo e facciamo le battute. E continuiamo a sognare partita dopo partita. Non voglio guardare né la partita né il prossimo avversario. C’è la sosta, la Roma e basta”.