Stankovic: "Questa è la Samp che voglio vedere"

04-01-2023 16:12

Il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic ha applaudito i suoi per la vittoria contro il Sassuolo: “Abbiamo lavorato tanto. Abbiamo chiuso il 2022, abbiamo messo un grosso punto e siamo ripartiti tutti. Abbiamo fatto un reset. Mi porto la determinazione, l’organizzazione, l’umiltà e il sacrificio. Chiedevo ai ragazzi una bella prestazione perchè una cosa è fare la preparazione e amichevoli e un’altra è quando inizi il campionato”.

“A Bereszynski ho fatto i complimenti per la partita perchè è stato determinante per la preparazione – ha spiegato Stankovic -. Lui copriva due-tre ruoli e lui è stato bravo a interpretarli. Sono contento per i ragazzi. Se lo meritano dopo quello che abbiamo passato. Questa è la carta d’identità che dobbiamo avere, questa è la Samp che vogliono i tifosi”.