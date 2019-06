Stefano Manzi: "Sono super contento"

Si è concluso positivamente il Gran Premio d’Olanda per il team MV Agusta Idealavoro Forward Racing con i piloti Stefano Manzi e Dominique Aegerter presso il TT Circuit di Assen. Entrambi i piloti hanno terminato la gara in Top 10, aggiungendo al portfolio del team Italo svizzero punti importanti.

Stefano Manzi, dopo il buon passo del warm up dove ha girato in1'38.431, si è preparato per la gara consapevole della sua partenza dall’ultima casella in griglia. Il giovane cadetto della VR46 Riders Academy ha riconquistato ben 22 posizioni e ha concluso la gara in settima piazza a 13 secondi dal vincitore. Straordinario risultato, considerati i 5 secondi di ritardo accumulati nel corso del primo giro, che gli ha permesso di portare a casa il miglior risultato di stagione.

"Sono super contento del risultato che portiamo a casa oggi – ha detto il romagnolo -. L’unico turno che è andato male per me è stata la qualifica, e nonostante la penalità non ero soddisfatto. Stamattina invece in warm up siamo andati bene ed ero fiducioso per la gara. Ho tenuto un buon passo a parte qualche piccolo errore. Sono davvero felice e ringrazio tutto il team per il lavoro e gli sponsor".

SPORTAL.IT | 30-06-2019 17:50