Stefano Sorrentino dice basta

Stefano Sorrentino ha ufficialmente appeso guanti e scarpe da calcio al chiodo. Il portiere, svincolato dopo tre stagioni al Chievo Verona, ha annunciato la sua decisione negli studi di 'Sky Sport': "Da oggi do l'addio al calcio, l'ho deciso in questi giorni".

"Ho avuto la fortuna di giocare in Serie A fino a 40 anni – ha spiegato Sorrentino -. Ci sono state delle offerte in questi mesi, ma niente che mi emozionasse. Per questo faccio un passo indietro e inizio a pensare a cosa fare da grande".

Cresciuto nelle giovanili della Lazio, Sorrentino nei 22 anni da professionista ha vestito le maglie di Torino, Varese, AEK Atene, Recreativo Huelva, Palermo e Chievo Verona, oltre ad essere transitato, ad inizio carriera, alla Juventus e alla Juve Stabia.

SPORTAL.IT | 22-01-2020 00:18