02-11-2022 09:27

L’affetto, sia da parte della sua famiglia sia da parte dei tifosi, è cresciuto se possibile in questi sei mesi. Il suo essere contro, personaggio diretto e addirittura scomodo non gli ha che riservato stima e gratitudine da parte di appassionati di calcio non solo di fede bianconera.

Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della Nazionale, dopo quell’aneurisma che ha modificato il sorso degli eventi nell’aprile scorso continua il suo percorso riabilitativo con qualche innegabile difficoltà, della quale suo figlio Andrea ha dato conto su Instagram. Al pari dei gesti di amore e dedizione dei suoi fratelli, della madre Laura Speranza e degli appassionati che non sono mai mancati.

Stefano Tacconi, come sta adesso

Tacconi continua a seguire le terapie, affronta quelle prove complicate che il suo stato di salute sul quale, di volta in volta, ci ragguaglia Andrea, suo figlio, e che testimoniano dall’inizio di questo cammino la volontà di condividere a tempo debito quanto incida la malattia e il suo decorso nell’esistenza di u campione assoluto, ma provato.

Andrea Tacconi, primogenito di Stefano e Laura Speranza, ha suscitato emozione e vicinanza con un breve post di qualche giorno fa in cui ha descritto le condizioni attuali in cui versa suo padre, dopo l’ultimo intervento soffermandosi anche sulla necessità di mantenere una certa discrezione nelle ultime settimane:

“Ci sono stati passi indietro nella sua condizione, ma ad oggi si sta riprendendo lentamente. Spero di darvi belle notizie più avanti”, questo attraverso una story ad hoc su Instagram, in risposta alle numerose richieste dei tifosi di Stefano che si erano accavallate in questo periodo di silenzio.

La nuova foto della figlia Virginia con papà Tacconi

Poche ore fa, a suscitare attenzione e partecipazione è stata Virginia che sul proprio account Instagram ha riacceso i riflettori sul padre, il quale si trova ricoverato in un centro di riabilitazione: la ragazza ha postato una storia densa di tenerezza in cui tiene per mano il papà, in una splendida domenica piena di sole.

Si nota il suo tatuaggio, in questa storia su Instagram, un omaggio al padre che la tiene in braccio e la cinge, in segno di protezione.

Fonte: Getty Images

Le condizioni al momento del ricovero: aneurisma

Un piccolissimo aggiornamento, anche da parte della figlia di Tacconi, che non ha mancato di suscitare e coinvolgere i sostenitori dell’ex portiere che lotta ormai da sei mesi, dopo un malore che si era poi inquadrato come anticamera di quanto accaduto poi. Il primario di neurochirurgia Andrea Barbanera, il primo a prenderlo in cura ad Alessandria, descrisse la gravità della sua situazione:

“Le condizioni sono apparse subito importanti e serie, abbiamo immediatamente svolto le indagini necessarie e svolto durante la notte un trattamento per evitare una seconda emorragia. Al momento le condizioni sono ancora importanti ma stazionarie e la stazionarietà in questo caso è un evento favorevole. Sarà possibile avere una più precisa idea sugli esiti solo nei prossimi giorni”.

Sono passati mesi e interventi e bollettini, da allora e l’ex portiere della Juventus è stato trasferito a giugno al Presidio Riabilitativo Borsalino dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, dove sta continuando la sua personale lotta contro le conseguenze di quel maledetto giorno di aprile.

