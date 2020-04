Stella del Napoli nel mirino dell'Inter, social impazziti

Non c’è solo Mertens in bilico nel Napoli. Il belga potrebbe lasciare la squadra partenopea, di cui ha appena fatto in tempo a diventare il miglior marcatore di tutti i tempi raggiungendo Marek Hamsik a quota 121 gol, restando però in serie A: sulle sue tracce, infatti, c’è sempre l’Inter. E a Milano “Ciro” potrebbe essere accompagnato da un altro azzurro.

I dolori del giovane Alex

L’indiziato, ovviamente, è Alex Meret. Il giovane portiere, acquistato nell’estate del 2018, dopo un’annata vissuta tra problemi fisici e un “sereno” dualismo con Ospina, si è ritrovato di fatto costantemente in panchina dopo l’arrivo di Gennaro Gattuso. Il nuovo tecnico ha mostrato di preferire il colombiano, più abile con i piedi, facendo interrogare Meret sul suo futuro.

L’indiscrezione

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport a proposito del dialogo tra Meret e il Napoli: “Il d.s. Giuntoli aveva proposto un allungamento di contratto sebbene fosse scivolato in panchina, prorogando fino al 2023. Lui e il manager hanno preso tempo”.

La corte dell’Inter

Ecco che, secondo la Rosea, nella vicenda è entrata l’Inter. Se da tempo si parla infatti di un possibile interessamento del Milan per Meret, ora in gioco c’è pure l’altra squadra del capoluogo lombardo, alla ricerca di un erede per Handanovic. Il dubbio di Meret, insomma, è amletico: “Restare a Napoli (col rischio di non essere ancora titolare), oppure optare per un’esperienza altrove ed essere…numero uno? Certo, se gli si spalancassero le porte del Meazza (piacerebbe anche all’Inter – non solo al Milan – per il dopo Handanovic, 35 anni) sarebbe un bel trampolino, ma le reti dell’ex San Siro – e quelle del San Paolo – hanno identica misura e offrono gli stessi rischi”.

L’idea di De Laurentiis

Chi non sarebbe d’accordo è proprio il presidente del Napoli. Lui su Meret ha puntato forte, ha investito una cifra importante e vorrebbe godersi i frutti dei sacrifici intrapresi: “Chi è vicino a De Laurentiis sussurra che il presidentissimo non lo venderà mai (salvo proposta indecente, tipo Fabian Ruiz) sapendo come abbia in rosa uno tra i migliori portieri d’Italia“.

Sulle orme di Zoff

Sempre nello stesso articolo si sottolinea un singolare parallelismo tra Meret e una leggenda vivente del calcio italiano: “Zoff, che al San Paolo arrivò pure lui ex Udinese (svezzato a Mantova) e al San Paolo imparò a stupire, studiando da leggenda per poi andare alla Juve. Meret i numeri li ha, volendo: in campo potrebbe anche dimostrare di essere l’erede di SuperDino”.

Le reazioni

I tifosi del Napoli non prenderebbero bene un eventuale addio del giovane portiere, anche se Umberto sottolinea: “Come mai tutti i giocatori che vanno in panchina (vale per tutte le squadre ) vogliono cambiare squadra? Quindi tutte le dichiarazioni durante l’anno, ‘la maglia , la squadra , il gruppo ecc’ sono tutte stupidaggini ? Il Calcio è bugia”. Più inviperito Matteo: “Se Meret dovesse andar via Gattuso dovrebbe darne conto. Sarebbe tutta colpa sua. Come si fa a preferirgli Ospina, che è molto più anziano e ha combinato molti più guai?”. E i tifosi interisti: “Meret sarebbe un ottimo prospetto, ma Handanovic ha la possibilità di fare altre due o tre stagioni ad alti livelli”, sottolinea Robert.

SPORTEVAI | 17-04-2020 10:30