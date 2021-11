Stella della Champions nel mirino dei tifosi: "Cedetelo alla Juve"

03-11-2021 12:31

La priorità della Juventus per il prossimo calciomercato di gennaio è quella di trovare almeno un giocatore di qualità a centrocampo, reparto che per molti tifosi non è all’altezza della recente storia bianconera. E sono tanti i supporter della Juve che sognano di rivedere all’Allianz Stadium Paul Pogba, centrocampista il cui futuro al Manchester United resta in bilico.

L’attacco di Scholes a Pogba

Un assist ai bianconeri arriva dallo stesso ambiente dello United, che ha spesso messo sotto accusa le prestazioni di Pogba: l’ultimo attacco, durissimo, è arrivato ieri dopo il 2-2 in casa dell’Atalanta da parte di Paul Scholes, leggenda dei Red Devils, che in sostanza ha accusato Pogba di essere sopravvalutato.

“A Paul Pogba servirà una babysitter anche quando avrà 35 anni a causa del suo comportamento immaturo sul campo di gioco – le parole dell’ex centrocampista dello United alla tv inglese – Continuerà a fare cose stupide come pettinare il pallone e non passare la palla per dimostrare quanto è forte e tecnico. Continuerà a tenere il pallone mentre la squadra ha bisogno di velocità”.

I tifosi dello United: “Cedetelo alla Juve”

Un attacco in piena regola quello di Scholes, che s’è ingigantito sui social network, con molti tifosi dello United che hanno chiesto alla dirigenza di cedere Pogba alla Juventus.

“Basta, è insopportabile, se davvero vuole tornare in Italia che faccia pure”, scrive Paul su Twitter. “Invece di perderlo a parametro zero in estate, perché non lo cediamo a gennaio alla Juventus”, suggerisce Mohamed.

“Spero davvero che Pogba non rinnovi con lo United, è stato una vera delusione. Dovrebbe andare alla Juventus o al Real Madrid, se davvero lo vogliono”, la chiosa di Frank.

