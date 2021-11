02-11-2021 23:47

“Siamo stati fortunati ma questo è il calcio. E’ stata una partita di grande sofferenza ma abbiamo fatto il nostro lavoro”. Così ha parlato Cristiano Ronaldo ai microfoni dell’emittente britannica Bt Sport subito dopo il pareggio per 2-2 contro l’Atalanta nel quale, tanto per cambiare, è stato decisivo con una doppietta per il suo Manchester United.

