Stella Rossa: i convocati di Dejan Stankovic

“Orgogliosissimo di tornare a Milano. Se mi avessero prospettato uno scenario simile un anno fa, non ci avrei mai creduto, e invece eccoci qua, a giocarci il passaggio del turno in Europa League”, queste le parole di Dejan Stankovic estrapolate dalla conferenza stampa alla vigilia della partenza per Milano.

L’allenatore della Stella Rossa, ha reso anche nota la lista dei convocati in vista del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Milan. Milan Borjan, Zoran Popovic, Marko Copic, Milan Gajic, Marko Gobeljic, Milos Degenek, Radovan Pankov, Seku Sanogo, Njegos Petrovic, Veljko Nikolic, Mirko Ivanic, Gelor Kanga, Filipo Falko, Aleksandar Katai, El Fardu Ben, Željko Gavrić, Slavoljub Srnić, Diego Falćineli, Milan Pavkov, Aleksa Vukanović e Nikola Krstović.

Presenti, dunque, i due italiani della Stella Rossa, Falco e Falcinelli, nell’elenco dei convocati per il match di ‘San Siro‘. Assenti, come previsto, invece, Milan Rodić e Nemanja Milunović, entrambi squalificati, oltre che l’infortunato di lungo corso Strahinja Eraković, che tornerà soltanto ad aprile.

