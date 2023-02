Stellini: "Antonio Conte tornerà questa settimana"

Il vicetecnico del Tottenham: "E' stata una partita fondamentale"

26-02-2023 17:36

Il Tottenham ottiene altri tre punti chiave per la qualificazione in Champions League superando per 2-0 il Chelsea in casa. Dopo la partita Cristian Stellini ha così commentato il successo: “Vogliamo dedicare questa vittoria ai nostri tifosi, è stata una partita fondamentale. Volevamo giocare una grande partita lottando su ogni pallone, vincere ogni duello e siamo felici per il club e anche per Antonio che è ancora a casa”.

Sul possibile ritorno di Conte: “Abbiamo la sensazione che possa tornare questa settimana, anche se non sappiamo quando”.