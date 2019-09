Sticchi Damiani spegne le polemiche sul caro biglietti

Alla vigilia della sfida tra Lecce e Napoli al Via del Mare, il presidente della società salentina, Saverio Sticchi Damiani, ha detto la sua sulla questione riguardante l'aumento del prezzo dei biglietti per quel che riguarda il settore ospiti: "Mi dispiace che ci siano state polemiche per i biglietti a 50 euro nel settore ospiti – ha dichiarato in un'intervista pubblicata sul Corriere del Mezzogiorno -. E' stata una scelta aziendale quella di aumentare il prezzo dei biglietti per le partite con le big".

Sulla difficile sfida contro una delle squadre più forti della Serie A, Sticchi Damiani ha poi aggiunto: "Aspettiamo a Lecce i tifosi del Napoli con il nostro sorriso e la nostra ospitalità. Sono tanti i nostri amici napoletani, a cominciare dal presidente Aurelio De Laurentiis con il quale ho uno splendido rapporto".

Il presidente del Lecce ha infine elogiato proprio il suo pari ruolo del Napoli: "E' il fiore all’occhiello del calcio meridionale, credetemi, non è facile fare calcio al Sud. Ha fatto delle cose straordinarie, è innovativo. Ha grandi meriti".

SPORTAL.IT | 21-09-2019 10:10