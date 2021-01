Sticchi Damiani su Imola: "Torni un appuntamento fisso"

È stata una vera task force quella che ha permesso al Gp di Imola di venire inserito dalla Fia nel calendario del Mondiale 2021 di Formula 1.

A farne parte la Regione Emilia Romagna, il Comune di Imola, ma anche l’ACI Italia, il cui presidente Angelo Sticchi Damiani ha espresso la gioia del caso: “È bello che ci siano due GP in Italia quest’anno ed è bello che sia ancora Imola ad ospitarne uno. ACI e il sottoscritto si sono impegnati e hanno fatto tutto il possibile perché questa situazione si verificasse, e come italiano e appassionato non posso che essere orgoglioso di questo risultato raggiunto, frutto di un grande sforzo. Mi auguro che si possa ripetere in futuro, rendendo stabile un secondo GP in Italia”.

Il Governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini è andato oltre, augurandosi che la gara possa svolgersi con il pubblico sugli spalti: “Speriamo di essere nelle condizioni di poter aprire il circuito al pubblico qualora ce ne fosse la possibilità, seppur nella capienza e nei limiti che possano garantire la massima sicurezza”.

