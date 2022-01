Stoner: "E' impossibile capire cosa stia passando Marquez"

02-01-2022 22:56

L’ex centauro di MotoGp Casey Stoner in un’intervista a Motorsport-Total ha parlato delle difficoltà di Marc Marquez a tornare il dominatore che era due anni fa: “Ha un lungo recupero alle spalle con molte complicazioni. Naturalmente, questo ha un effetto. Gli ci vorrà del tempo per tornare in forma, fisicamente e mentalmente. La gente sottovaluta sempre il tempo necessario per tornare in forma”.

“Non c’è niente che possa sostituire il guidare una MotoGP. Persino una Superbike non si avvicina a quello che si prova su una moto da MotoGP. Se non si guida, i muscoli specifici non si sviluppano. Ci vuole tempo. Inoltre resta la paura di farsi male di nuovo in quel modo. È impossibile immaginare cosa deve passare Marc”.

