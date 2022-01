07-01-2022 22:55

L’ex pilota australiano Casey Stoner a Sky ha parlato del talento Pedro Acosta: “Lo stile di Pedro non è il migliore per la Moto3, andrebbe meglio per Moto2 e MotoGP. Riesce a essere così veloce e calmo, nonostante la giovane età, che non riesco a trovargli dei difetti”.

“Raul Fernandez e Gardner stanno facendo bene, così come Bezzecchi, che ha un gran talento nel gestire la moto. Salendo in MotoGP riusciranno a far bene”.

