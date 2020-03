Stop Serie A, parla Zhang: "Salute e sicurezza al primo posto"

Con il passare delle ore, si fa sempre più probabile un blocco dello sport di ben 30 giorni. Soluzione caldeggiata dal Comitato tecnico scientifico voluto dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Un modo per provare a fronteggiare, in maniera decisa, la minaccia Coronavirus.

Gli esperti sono stati chiari: “Evitare per 30 giorni manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l’affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro”. Insomma, niente sport o soluzione a porte chiuse. Almeno fino al 30 marzo.



Sulla questione è intervenuto Steven Zhang, numero uno dell’Inter (club che, in questo momento, è al centro di mille polemiche): “Salute e sicurezza in questo momento devono essere al primo posto”, le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

Lo stesso Steven Zhang è tornato sul suo attacco social nei confronti di Paolo Dal Pino, presidente della Serie A: “Lunedì sera volevo far sentire forte la mia voce, non si può giocherellare in questo momento con i calendari e mettere a rischio il pubblico. Non possiamo prenderci il minimo rischio e voglio farlo sapere ai tifosi di tutte le squadre”.

Una presa di posizione chiara che conferma la volontà dell’Inter di rendere operative tutte le misure preventive a livello nazionale e ogni prescrizione, anche la più stringente. Stevan Zhang ha anche commentato positivamente il rinvio di Juventus-Milan di Coppa Italia.

Ora è solo da capire cosa accadrà nelle prossime ore. La Lega aveva già ipotizzato un nuovo calendario con il recupero delle gare rinviate la scorsa settimana e slittamento della 27.a giornata di Serie A ma il rischio stop totale non sarebbe da escludere.

Il calcio è alle prese con una situazione d’emergenza mai affrontata prima: “Il contagio cresce velocemente, non dobbiamo farci prendere dal panico ma prestare grande attenzione”, la chiosa di Zteven Zhang, pronto a tutto per salvaguardare i tifosi.

SPORTAL.IT | 04-03-2020 08:38