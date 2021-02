Strade Bianche, ufficializzati i percorsi maschile e femminile

La Rcs Sport, organizzatrice dell’evento, ha ufficializzato il percorso maschile e femminile della Strade Bianche, l’ormai tradizionale “classica del nord più a sud d’Europa”, che si disputerà il 6 marzo con partenza e arrivo a Siena

La gara maschile avrà 11 settori di sterrato per un totale di 63 km, quella femminile 8 per un totale di 31,4, entrambe le corse si concluderanno in Piazza del Campo dopo 184 e 136 km.

Gli ultimi vincitori sono stati il belga Wout van Aert e l’olandese Annemiek van Vleuten, che si sono imposti lo scorso agosto poiché le due corse erano state posticipate di cinque mesi a causa del Covid-19.

OMNISPORT | 05-02-2021 17:33