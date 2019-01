Strano ma vero: solo l’Inter di Mancini come questa Juve

Mentre si fanno paragoni e ci si domanda se questa sia la Juventus più forte di tutti i tempi, meglio di quella di Sivori e Charles e di quella di Platini e Boniek, appare singolare la statistica pubblicata da Il Giornale che evidenzia come una sola squadra, dal 1946 a oggi, sia riuscita dopo 21 giornate ad accumulare ben 11 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, impresa riuscita alla Juve di Allegri quest’anno. Si tratta dell’Inter del 2006-2007, allenata da Mancini, che a fine stagione conquistò il 15esimo scudetto con 97 punti in tutto.

I DISTACCHI –Quell’Inter dopo 21 giornate aveva 57 punti (non i 59 attuali dei bianconeri) con +11 sulla Roma seconda a 46. Distacchi forti tra capolista e inseguitrice dopo 21 giornate si sono visti anche in altre circostanze, sia pur con gap ridotti. Nel 1992-1993 il Milan aveva 10 punti più dell’Inter (37 a 27 ma era il campionato a 18 squadre e con i 2 punti a vittoria), nel ‘76-77 c’erano Torino e Juve a 35 e Inter e Fiorentina a 25. Gli altri distacchi forti si sono registrati con un +8 in altre quattro circostanze. Questa Juve ora mira a battere il record di punti in campionato (102, ottenuti nel 2014) e il maggior distacco dalla seconda a fine torneo ovvero 17, ottenuto sia nel 2014 che nel 2015.

SPORTEVAI | 29-01-2019 10:19