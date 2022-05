Straordinaria Martina Trevisan: è ancora nei quarti di finale al Roland Garros

29-05-2022 13:52

Pur avendo perso tantissime occasioni nel primo set, Martina Trevisan non si fa prendere dallo sconforto, vince quel primo parziale al tie-break e poi batte col punteggio di 7-6 7-5 in un’ora e 59 minuti la bielorussa Aliaksandra Sasnovich qualificandosi per la seconda volta in carriera per i quarti di finale del Roland Garros: l’impresa infatti le era già riuscita nell’autunno 2020, in un torneo parigino giocato in piena pandemia di Covid-19.

Dicevamo delle occasioni mancate nel primo set dalla 28enne fiorentina: ben 8 palle break sfumate su 11 e 4 set point tutti annullati nel tie-break di cui tre col servizio a disposizione, contro uno avuto da Sasnovich, prima di intascarlo finalmente col punteggio di 12-10. Nel secondo set Martina è stata sotto 3-5 e servizio Sasnovich la quale però ha perso la battuta a zero esattamente nello stesso modo in cui Trevisan l’aveva perso nel game precedente.

Il break decisivo per la toscana arriva nell’undicesimo game, poi, in quello successivo, sul 40-30 quindi prima di giocare il match point, Martina sfodera un sorriso smagliante, che diventa poi gioia irrefrenabile dopo l’ultimo errore in rete di Sasnovich. Con le cinque partite del vittorioso torneo di Rabat Trevisan arriva a nove match vinti consecutivamente, sale al numero 31 virtuale della classifica WTA e ora affronterà la canadese Leylah Fernandez, che ha battuto 6-3 4-6 6-3 la statunitense Amanda Anisimova.