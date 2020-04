Strautins torna a casa

Artur Strautins lascia Udine per ritornare in Lettonia, e in un'intervista a Il Messaggero Veneto ha parlato così del club friulano: "Mi sono trovato molto bene e mi sono sentito come a casa. Ovviamente volevo finire la stagione giocando i playoff ma non è stato possibile", ha dichiarato l'ex Trieste.

Il rapporto con il coach Ramagli: "Mi piace come vede il basket, ed è stato facile fin dal primo giorno sentirsi bene in questa squadra. Il futuro? Voglio ottenere il massimo possibile, come l'Euroleauge o l'NBA, ma bisogna lavorare e darci dentro. Con il duro lavoro un giocatore può fare qualsiasi cosa".

SPORTAL.IT | 30-04-2020 12:49