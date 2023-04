Strefezza regala tre punti d'oro al Lecce: Udinese ko

I giallorossi tornano a vincere dopo mesi e danno un segnale importante per la corsa salvezza

28-04-2023 20:27

Il Lecce ha battuto in casa per 1-0 l’Udinese nell’anticipo della 32esima giornata di Serie A ed è tornato a vincere dopo un digiuno che durava dallo scorso 19 febbraio. La squadra di Baroni ha trovato la rete della vittoria al 62′ grazie a Strefezza, in gol su calcio di rigore assegnato per fallo di Udogie su Gendrey.

Sono tre punti d’oro per i salentini, che grazie a questo successo danno una scossa alla loro classifica, salendo a quota 31 punti, a +5 dalla zona retrocessione. L’Udinese già salva resta nona a 42.