Striscioni e audio choc infiammano vigilia derby Salernitana-Napoli

31-10-2021 10:15

“Aggrediremo i napoletani all’ingresso, niente partita: li sfonderemo. Aspettiamo questo momento da 17 anni”. E’ questo è l’audio shock divulgato ieri da Salerno e che ha fatto scattare l’allerta massima in vista del derby di questo pomeriggio tra Salernitana e Napoli. Il tifoso ha poi chiesto scusa giustificandosi affermando che si trattava di una goliardata tra amici ma l’allarme resta altissimo. I tifosi granata hanno anche esposto uno striscione esplicito in curva: “Un derby non è tale se non c’è una rivale” e sui social infiamma la polemica.

I tifosi del Napoli rispondono con sdegno ai fan granata

Fioccano le reazioni dei tifosi del Napoli: “Quando la Salernitana è salita in A sono stato contento: il tempo aveva sopito le vecchie animosità. Pensavo: è una squadra del Sud e farsi la guerra fra noi è da stupidi! Poi ho visto ed ascoltato i video della loro festa promozione. I loro cori inneggianti al Vesuvio…” o anche: “Il problema è che per voi è la partita che aspettavate da 17 anni e a cui dedicare una vita intera, pe nnui è solo Na perdita ‘e tiempo”…

C’è chi scrive: “Vedremo se anche oggi l’identità di quell’armata brancaleone che chiamano Salernitana è allo stesso livello dei suoi tifosi che si affannano a dire non siamo napoletani” o anche: “quanta pena che mi fate, brutta bestia l’ignoranza, genera solo odio e mediocrità, Salernitana-Napoli è altra cosa rispetto a voi ed a questo schifo che mostrate, è sport, è calcio e dovrebbe essere l’occasione per unirci ma è ancora il tempo della vergogna, purtroppo” e ancora: “il popolo del sud dovrebbe essere unito, ma forse è un concetto troppo difficile” e infine: “A parte che fortunatamente si dovrebbe trattare di uno scherzo, ma poi sanno che c’è il ritorno?”

SPORTEVAI