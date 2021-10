Serie A 2021-2022: Salernitana-Napoli, le probabili formazioni

30-10-2021 12:39

Non vuole perdere colpi il Napoli di Spalletti che, dopo il successo contro il Bologna nel turno infrasettimanale, andrà a caccia di un’altra vittoria nel confronto a tinte campane con la Salernitana.

Per il match contro i granata, il tecnico ex Inter e Zenit dovrebbe riproporre dal primo Politano e Zielinski affianco agli inamovibili Insigne e Osimhen. Da valutare le condizioni di Manolas (che comunque non partirebbe dal primo minuto), mentre in porta confermatissimo Ospina.

La Salernitana invece, vittoriosa nell’ultima giornata a Venezia, avrà qualche problema di formazione in più visti gli infortuni dei due Coulibaly e quelli di Capezzi, Ruggeri e Bogdan.

La buona notizia è il ritorno di Veseli (difficile però un suo impiego da titolare), mentre Ribery sarà della partita anche se non al meglio. Davanti ballottaggio Simy-Djuric per affiancare Bonazzoli.

Salernitana-Napoli, le probabili formazioni

Salernitana (4-3-1-2): Belec; Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Kastanos; Ribéry; Djuric, Bonazzoli.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

