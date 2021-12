Stryger Larsen e l'Udinese ai ferri corti, Marino: "Ha scelto di autogestirsi"

14-12-2021 16:23

Fuori dal progetto Udinese da diverse settimane e con un contratto in scadenza a giugno. L’avventura di Jens Stryger Larsen in Friuli appare agli sgoccioli, ma a far chiarezza sulla situazione relativa al terzino danese ci pensa Pierpaolo Marino.

Il dg bianconero, intervistato da ‘Udinese TV’, ha parlato del perchè lo scandinavo è scivolato ai margini della rosa. “E’ un giocatore che per il momento ha scelto di autogestirsi, non rinnovando il contratto nonostante la nostra offerta di livello top per i parametri della nostra squadra, ha scelto di gestirsi in autonomia il proprio cartellino come stanno facendo in tanti giocatori in questo calcio moderno e siamo anche condizionati da quelli che saranno i suoi atteggiamenti”.

“Non è da escludere alcun epilogo perchè potrebbe esserci un ravvedimento con il rinnovo, ma se dovessimo trovarci al mercato di gennaio con la scadenza contrattuale a 5 mesi, dovremmo riflettere su un’eventuale cessione”.

Stryger Larsen è all’Udinese dal 2017 e fino a poco tempo fa era un titolare indiscusso, ma il muro contro muro relativo al rinnovo non firmato lo ha portato a restare escluso dai convocati da ben 6 giornate: l’ultima presenza, il 31 ottobre contro l’Inter.

